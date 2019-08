Abgeschleppt : Bierbörse: „Wir haben kein Parkplatz-Problem“

Opladen „Mindestens 15 Autos wurden Sonntagabend vom Parkplatz am Burger King abgeschleppt. Und das bis nach Köln. Ein Riesenaufwand. Ein Knöllchen hätte gereicht“, monierte am Montagvormittag eine Leverkusenerin.

Diese Parkprobleme rund um die Bierbörse würden auch der ansonsten gut organisierten Veranstaltung schaden. „Da müsste man doch mal den Parkplatz vom Aldi aufmachen können.“ Eventmanager Werner Nolden verneint, denn „die Öffnung der Supermarktparkplätze geht aus versicherungstechnischen Gründen nicht.“ Dies sei abgeklärt worden. Dass Autos nahe Burger King abgeschleppt werden, sei kein neues Problem. „Ein Parkplatz gegenüber dem Schnellrestaurant gehört einem Gewerbetreibenden, der abschleppen lässt“, berichtet Nolden. Er sagt auch: „Es gibt zur Bierbörse im Grunde kein Parkproblem. Auch jetzt war es das Parkhaus Kantstraße an den bisherigen drei Tagen nicht voll. Nur müssen die Leute bereit sein, bis dorthin zu gehen.“ Vom Zirkuszelt, in dem am Abschlussabend Guildo Horn und Jürgen Drews auftraten, sind das gemütlich zu Fuß noch nicht mal zehn Minuten.