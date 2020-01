Autoabstellen in Schlebusch : Weil Volksseele kocht: Bezirksvertretung lehnt Parkregelung ab

Schlebusch Der politische Streit um die Parkregeln in Schlebusch-Mitte geht weiter. Sie gelten seit September 2019. Die Bezirksvertretung III beschloss am Donnerstag mit großer Mehrheit, alle Neuerungen und auch die vor kurzem vom Stadtrat bestätigten Änderungen und Modifizierungen abzulehnen.

Die Menschen würden ohne Not aus Schlebusch vertrieben, meinte CDU-Bezirksvertreter Michael Prangenberg. Und: Man dürfe Schlebusch nicht schlecht machen, sonst sei in zehn Jahren ein Wiederaufbauprogramm für die dortige Geschäftswelt nötig. Die Prognose der Stadt, in Schlebusch mehr Geld durch Parkgebühren einzunehmen, erfülle sich nicht. Heute stehe der Marktplatz tagsüber fast leer, sagte Prangenberg in der Sitzung der Bezirksvertretung.