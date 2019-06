Spielzeit-Ende bei Bayer : Bezaubernd: Bauhaus im Erholungshaus

Tanz, Akrobatik, Masken, Musik... es war ein flirrend-schönes Miteinander, das sich das Theater R.A.B. überlegt hatte. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Zum Spielzeit-Ende wartete Bayer Kultur mit einer gelungenen Verschmelzung der Künste auf.

Von Gabi Knops-Feiler

Das Leben hält immer etwas Neues bereit und sprüht nur so vor Farbe. Wohl auch deshalb hat Walter Gropius einst gesagt: „Bunt ist meine Lieblingsfarbe.“ Angelehnt an das Zitat des Bauhaus-Gründers und das 100-jährige Jubiläum – das zurzeit als bundesweites Ereignis mit internationaler Strahlkraft gefeiert wird – endete die Spielzeit bei Bayer Kultur am Samstag mit einem Abschlussfest im Erholungshaus.

Die Bauhaus-Feste waren berühmt. An der avantgardistischen Universität in Weimar zählte in den 1920er-Jahren vor allem: Die konventionellen Grenzen zwischen Alltag und Fest, Leben und Kunst durften überwunden werden, Lehrer wie Studenten ihrem kreativen Potenzial und ihrer Gestaltungsfreude freien Lauf lassen. Ebenso handhabte es jetzt die Bayer Kultur und überließ die Programmgestaltung ausschließlich dem Theater R.A.B., das sich in einer besonderen Performance der Anfangszeit des Bauhauses und den legendären Festen der Kunstschule annäherte.

Zum „Summer Nineteen – ein Fest zum Abschluss der Spielzeit“ begegneten sich Kunstgeneres in Bauhaus-Art überall im Erholungshaus. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Info Speziell für diesen Anlass entwickelt Das Theater R.A.B (Random Acts of Beauty) wurde 1998 von Franziska Braegger und Len Shirts in Freiburg gegründet. Durch Bild, Bewegung, Text und Klang erzählen die Mitwirkenden Geschichten nach eigenem Konzept. Zum Abschluss der Spielzeit entwickelten sie speziell für Bayer Kultur einen besonderen Plan.

In Anlehnung an die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Bauhauswerkstätten inspirierten sich die Mitwirkenden des Theaters gegenseitig und mischten ihre Künste zusammen. So entstanden außergewöhnliche Aktionen, die Leidenschaft und Beweggründe der damaligen Künstler verdeutlichten: Klänge bekamen Formen, Bilder fanden eine Sprache, Tänzer trugen Masken, Maskenspieler tanzten. Kunstgattungen begegneten sich in allen Räumen, Akteure und Zuschauer bewegten sich von Spielort zu Spielort, Trapezartisten, Stelzenläufer, Musiker animierten zum Mitfeiern. Dem Auftakt auf der Hauptbühne folgten beispielsweise abstrakte Vorführungen „Dada-Papst“ im Pausenfoyer, „Expedition in die Zukunft“ im Kassenfoyer und „Chaos ist Kunst“ im Biergarten. „Kunstmärchen“ erzählte Kathinka Marcks auf der Probebühne. Die professionelle Erzählkünstlerin ist Urenkelin des Bildhauers und Grafikers Gerhard Marcks, der 1919 als einer der ersten Meister von Walter Gropius an das Staatliche Bauhaus berufen und künstlerischer Leiter der Keramischen Werkstatt wurde.