21.000 Euro in Leverkusener Kiosk erbeutet Beweislast im Prozess gegen 25-Jährigen bleibt erdrückend

„Ich bin unschuldig.“ Mit diesen letzten Worten vor der Urteilsverkündung am Donnerstag nahm der Angeklagte die Gelegenheit war, das Schlusswort zu sprechen. Dabei hatte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer zuvor noch einmal ausführlich aufgelistet, was nach der Beendigung der Beweisaufnahme gegen den 25-jährigen Mann spricht, der vor viereinhalb Jahren zusammen mit einem für die Ermittler Unbekannten ein Kiosk an der Dönhoffstraße in Wiesdorf ausgeraubt und über 21.000 Euro erbeutet haben soll.