Wiesdorf : Bewaffneter Überfall auf Pfandhaus

Die Polizei prüfte den Tatort genau. Die Besatzung von 20 Steifenwagen suchte nach den Tätern. Foto: Uwe Miserius

Wiesdorf Von einer Sitzbank aus sollen die Täter das Geschäft an der Hauptstraße in Wiesdorf beobachtet haben, dann schlugen sie zu. Zwei Männer überfielen gegen 15 Uhr am Mittwochnachmittag das Pfandhaus, trugen dabei Sturmhauben und mindestens eine Schusswaffe.

Die Räuber wilderten in der Auslage des Schmuck- und Leihhauses. Ganz gezielt gingen sie dabei aber offenbar nicht vor, denn Ringe im Wert von 3000 bis 5000 Euro ließen sie liegen, hieß es vor Ort. Mit ihrer Beute, deren Höhe bisher noch nicht feststeht, flüchtete das Duo in Richtung Elberfelder Straße. Der Sicherheitsdienst des Geschäfts informierte die Polizei, die setzte zur Fahndung rund 20 Streifenwagen ein. Zunächst erfolglos.

Die Fahndung läuft noch bis in den Abend. Die Täter sollen um die 1,80 Meter groß sein, einer trug weiße, der andere graue Schuhe, meldet die Polizei. Zeugenhinweise an 0221 229-0.

