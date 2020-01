Bewaffneter Überfall : Hotel-Räuber kam mit dem Messer

Wiesdorf (bu) Bewaffnet mit einem Messer, hat ein etwa 20 bis 30 Jahre alter Mann in der Nacht zum Donnerstag ein Hotel in Wiesdorf überfallen.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei klingelte der Räuber gegen 3.30 Uhr an der Tür des Hotels „Am Büchelter Hof" und folgte der Hotelangestellten (49) an den Tresen der Rezeption. Dort zog er ein Messer, bedrohte die 49-Jährige und forderte Bargeld. Als die 49-Jährige nicht reagierte, griff der Räuber selbst in die Kasse und flüchtete mit der Beute in Richtung Skaterpark.