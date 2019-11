Rheindorf : Bewaffneter Raubüberfall auf Drogeriemarkt

Rheindorf Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagabend einen Drogeriemarkt an der Elbestraße in Rheindorf überfallen.

Der Maskierte stürmte zum Geschäftsschluss gegen 20 Uhr den Laden. Er richtete laut Polizei eine Pistole auf eine Mitarbeiterin (30) im Kassenbereich und forderte den Inhalt der Kasse. Der Mann flüchtete mit der Beute.

Die Mitarbeiter beschreiben den Täter als schlank, 20- bis 30-jährig, ca 1,90 Meter groß, schmales Gesicht, spitze, lange Nase, blau-grüne, tiefliegende Augen, helle, unreine Haut, helle Stimme. Er war mit dunkelblauem Pullover mit Reißverschluss und weißer Aufschrift und Jeans bekleidet.

Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und sucht Zeugen. Hinweise an 0221 229-0.

(LH)