Amtsgericht Opladen : Bewährungsstrafe nach Autoaufbruch

Leverkusen Paragraf 154 der Strafprozessordnung sieht vor, dass die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung einer Straftat absehen kann. Genau dieser Sachverhalt ist in einer aktuellen Sitzung im Amtsgericht Leverkusen von Belang.

Was war passiert? Am 15. Dezember 2018 beobachtete eine Zeugin, wie sich der Angeklagte an der Windhorststraße in Küppersteg an einem Auto zu schaffen machte. Das ältere Modell hatte mit Klebeband abgeklebte Fenster, der 36-Jährige versuchte, eines der Fenster herunterzudrücken. Die Zeugin machte Fotos vom Verdächtigen und rief die Polizei.