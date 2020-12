Amtsgericht Leverkusen : Bewährung nach sexuellem Übergriff vor einer Kneipe

Leverkusen Es war Karneval, und der Angeklagte hatte 2,4 Promille Alkohol im Blut. Diesen Wert hatte die Polizei nach der Tat gemessen, die nun vor dem Amtsgericht verhandelt wurde.

Die Wirtin hatte laut Anklage vor ihrem Lokal eine Zigarette geraucht. Als der Mann an ihr vorbeiging, habe er ihr mit ganzer Kraft zwischen die Beine gefasst und sei in sie eingedrungen. Er habe sie zudem aufgefordert, ihn oral zu befriedigen. Die Wirtin wehrte sich und schubste den Mann in ein Gebüsch. Dabei verletzte sich der 61-Jährige.

Der Beschuldigte gab an, an dem Donnerstag ohne seine Frau in Begleitung von Nachbarn in die Kneipe gegangen zu sein. Dort habe ihm die Wirtin der Gaststätte Avancen gemacht, ihn ständig zum Tanzen animiert und sei ihm häufig gefolgt. „Bei jeder Zigarette an diesem Abend ist sie mir hinterher“, betonte er. Als sich das wiederholte, habe er an ihr vorbei zurück ins Lokal gewollt. Dabei habe sie ihm im Weg gestanden, sodass er sie an der Hüfte berührt habe. „Und wenig später fand ich mich im Gebüsch wieder“, sagte der Angeklagte.