Betrugs-Prozess gegen Familien-Clan aus Leverkusen vor dem Landgericht

Leverkusen Im Landgerichts-Prozess gegen drei Mitglieder eines Familienclans sorgte eine Szene am Rande für Aufsehen. „Mein Sohn muss doch wissen, wie spät es ist“, sagte der Vater des Angeklagten und reichte dem Sohn die Luxus-Uhr. Ein Wachtmeister schritt ein.

In dem Prozess wegen gewerbsmäßigen Bandenbetruges gegen Mitglieder der Roma-Familie ist am Mittwoch nur eine Zeugin gehört und das wohl entscheidende Beweismittel eingeführt wurden. Die Polizei hat bei ihren Ermittlungsarbeiten vor genau einem Jahr zahlreiche Telefonate abgehört und mitgeschnitten. Die mussten in mühseliger Kleinarbeit abgeschrieben und übersetzt werden.

Zurück zur Zeugenbefragung: Die meisten Anrufe wurden in der eigenen Sprache Romanes geführt. Die vereidigte Dolmetscherin, die für diese umfangreiche Arbeit den Auftrag von den Ermittlungsbehörden erhielt, wurde am dritten Verhandlungstag vor der 19. Großen Strafkammer des Kölner Landgerichts vor allem von den insgesamt sieben Verteidigern mächtig in die Mangel genommen. Der Grund liegt auf der Hand: Denn die Telefonate und deren Übersetzungen, die den Verteidigern am Mittwoch in Form eines Selbstlesepakets übergeben wurden, müssen es in sich haben. Damit nicht stunden- und tagelang Papiere und Ermittlungsakten verlesen werden, hat der Gesetzgeber das Selbstleseverfahren eingeführt. Für die Öffentlichkeit bleibt der Inhalt damit erst einmal verschlossen. Aber es sickerte durch, dass sich durch die Telefonate nicht nur Hinweise – und wohl auch die wichtigen Beweise – auf den in diesem Prozess zur Anklage gebrachten Betrug an einem Rentner-Ehepaar aus Norddeutschland, das um 80.000 Euro geprellt wurde, ergeben. Sondern für die Polizei haben sich damit auch offensichtlich Erkenntnisse auf zahlreiche weitere Straftaten ergeben. Delikte, die wohl noch in zahlreichen neuen Prozessen zur Anklage kommen werden.