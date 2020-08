Urlaub vor der Haustür : Unterwegs im wilden Leverkusen

Im Schatten wartet der Luchs darauf, dass er sein neues Gehege beziehen kann. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Küppersteg Kleine und große Besucher bestaunen im Wildpark Reuschenberg Alpakas, Afrikanische Bergziegen und Gänsegeier. Der Park ist auf Spenden angewiesen. Der Lockdown hat ihn hart getroffen, doch nun normalisiert sich der Betrieb.

Wer in den Sommerferien etwas erleben will, muss nicht zwingend eine weite Reise auf sich nehmen. Auch vor der Haustür gibt es einiges zu entdecken. In Leverkusen liegt mitten im Reuschenberger Wald auf rund 60.000 Quadratmetern die weitläufige Anlage des Wildparks. Dort können Besucher etwa 80 Wild- und Haustierarten bestaunen. Von ganz kleinen Tieren wie der Waldameise bis hin zu Vilja, Vanessa und Fienchen, den drei Alpakas.

Wer sich dem Gelände nähert, hört das Vogelgezwitscher und auch die freudigen Kinderstimmen immer deutlicher. Die jungen Besucher sind nicht nur wegen den vielen Tieren hier, auch der große Spielplatz begeistert sie. „Der ist sehr beliebt bei uns“, sagt Tierparkleiterin Sabine Honnef. Aufgrund seiner schattigen Lage und weil das Gelände nachts abgeschlossen wird und sich keine Unbefugten dort aufhielten, ergänzt sie.

Die drei Alpakas Vilja, Vanessa und Fienchen zählen zu den absoluten Highlights im WIldpark Reuschenberg. Vilja und Vanessa kamen vor vier Jahren aus dem Kölner Zoo nach Küppersteg und sollten eigentlich nur so lange bleiben, bis ihr Heim dort umgebaut war. Doch ihnen gefiel es im Wildpark so gut, dass sie blieben. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Info Der Wildpark finanziert sich über Spenden Öffnungszeiten Der Park hat täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Geld Der Wildpark finanziert sich über Spenden. Es wird am Eingang kein Geld für den Eintritt verlangt, aber um einen freiwilligen Eintritt gebeten, den jeder selbst bestimmen kann. Im Park selbst stehen Futterautomaten bereit, so wird auch etwas Geld eingenommen. Mitarbeiter Drei fest angestellte Tierpfleger arbeiten dort, zudem Auszubildende und auch ein freiwilliges soziales Jahr kann absolviert werden. Praktikanten gibt es wegen Corona momentan keine.

Absolute „Stars“ im Wildpark sind jedoch die Tiere. Zum Beispiel Hanni und Nanni, die beiden Gänsegeier. Doch die hocken in ihrer Voliere, so richtig nah dran kommt man also nicht. Anders sieht es es bei den Hirschen aus, unter denen auch fünf Jungtiere sind. Tierbabys sind schließlich immer ein Renner. Vor dem Häuschen mit den Meerschweinchen knien mehrere Kinder auf dem Boden, vor ihnen hängen Fotos der verschiedenen Tiere, alle mit Namen versehen. Natürlich halten die Kinder nach ihnen Ausschau. „Da ist Frida“, ruft ein Junge erfreut und zeigt seinen Begleitern, wo sich das Meerschweinchen versteckt hat.

Nicht nur bei den Meerschweinchen, sondern im gesamten Park stehen viele Schilder mit Informationen über die Tiere. Es gibt verschiedene Kategorien, auf einigen, die mit der Überschrift „Aus dem Leben des...“ versehen sind, geht es explizit um einzelne Tierarten. Auf anderen werden verschiedene Lebensräume gezeigt, wie zum Beispiel Teich und Waldrand. „Das ist uns ganz wichtig, dass die Kinder, aber auch die Eltern noch was lernen können“, sagt Honnef. „Bildung muss sein.“ Sie ist froh, dass der Park inzwischen wieder offen ist und von den Familien besucht wird.

Einer der beiden Gänsegeier hockt in der Voliere. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Die zweimonatige Schließung, bedingt durch die Corona-Pandemie, hat den Wildpark hart getroffen. Auch wenn kein verpflichtender Eintritt genommen wird, so hatte der Park in dieser Zeit keine Einnahmen durch Besucher, die sonst einen freiwilligen Eintritt geben, die Futterautomaten nutzen und sich im Bistro stärken können. „Unsere Ausgaben liefen in der Zeit aber natürlich weiter, die Tiere müssen ja versorgt werden”, sagt Honnef.

Die Pandemie hat auch Einfluss auf den Besuch im Wildpark. So haben sich die Verantwortlichen ein Einbahnstraßenkonzept ausgedacht, so dass der Rundgang durch die Anlage immer nur in eine Richtung möglich ist. Öffentliche Fütterungen finden derzeit nicht statt, damit sich die Menschen nicht dicht an dicht aneinander drängen. Auch die Afrikanischen Zwergziegen sind nur über den Zaun hinweg zu sehen. Wer sie füttern will, muss über den Zaun hinüber reichen. „Im Streichelzoo ließe sich der Abstand nur schwer einhalten“, erklärt die Parkleiterin. Doch auch so kommen Menschen und Tiere auf ihre Kosten.

Nach der Wiedereröffnung sei der Andrang noch verhalten gewesen, sagt Honnef. Trotzdem musste der Einlass kontrolliert und geregelt werden. „An den Wochenenden haben das die Ultras von Bayer 04 übernommen, dafür sind wir sehr dankbar“, sagt sie. Inzwischen müsse nicht mehr gezählt werden, da die Kapazitätsgrenze nie erreicht wurde. Immerhin ein Punkt, um den sich Honnef keine Sorgen mehr machen muss.