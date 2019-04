Besuch im Sensenhammer : Wo die Hämmer heute noch dröhnen

Leverkusen Im Museum „Freudenthaler Sensenhammer“ wird das Wissen um die alte Schmiedekunst sorgfältig bewahrt – zum Beispiel von Siegfried Seiler.

Als nächstes treibt er den Rohling mit Hilfe der wuchtigen Hammerschläge in die Länge, bringt ihn also in Form. Allmählich verwandelt sich der Stab in eine breite Klinge, schließlich in eine Sichel. Sieben Schritte liegen zwischen dem Rohmaterial Stahl und einer fertigen Sense. Zum Schluss fehlt nur noch der Holzgriff.