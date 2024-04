Antrag im Leverkusener Stadtrat Bestattung im Leichentuch soll künftig erlaubt sein

Anders als in anderen Bundesländern enthält das Bestattungsgesetz NRW keine ausdrücklich geregelte Sargpflicht. „Die Verwendung von Särgen für die Bestattung menschlicher Leichen wird in den meisten Bundesländern für selbstverständlich gehalten, sodass die Sarg-pflicht nicht stets ausdrücklich geregelt worden ist“, schreibt die Verwaltung. Einem Antrag der CDU-Fraktion zur Einführung einer Sargpflicht war der Düsseldorfer Landtag mehrheitlich nicht gefolgt. Am Montag entscheidet der Leverkusener Stadtrat über den Antrag der SPD.