Weltgeschehen als Liederthemen : Beschwerdechor singt fürs kollektive Bewusstsein

In der Opladener Fußgängerzone sangen die 20 Mitglieder des Beschwerdechors am Wochenende Lieder zur Lage der Welt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Die 20 Mitglieder haben selbst komponierte Lieder zu Themen wie Klimaschutz und Flüchtlingsbewegung vorgetragen.

Die Menschen in der Fußgängerzone von Opladen machten am Samstag ihr Ding. Sie schlenderten von Ort zu Ort, manche hetzten über die roten Pflastersteine. Bis zur Überraschung vieler Passanten der Beschwerdechor die Arbeit aufnahm. Plötzlich sahen die Leute auf, blieben stehen und die Handykameras gingen an.

So hatten sich Chorleiter Michael Meierjohann und seine 15 Mitstreiter ihren Auftritt gewünscht. Das Klima, Flüchtlinge, Insektensterben und das Schmelzen der Pole waren Themen, die der Chor der Bevölkerung ins kollektive Bewusstsein rufen wollte. Zumindest Aufmerksamkeit konnten sie erzeugen, so viel ist sicher.

Die Texte, die gesellschaftskritische Inhalte vorweisen müssen, sind meist selbst komponiert. „Einige Mitglieder schreiben die Texte“, erzählt Leiter Meierjohann. Er ist seit vier Jahren für den Chor verantwortlich. Er ist es auch, der die Songs nach einer kurzen Besprechung untereinander und möglichen Änderungen vertont. Rainer Leideck schrieb bereits sechs Lieder für den Beschwerdechor. So stammte auch das erste Stück am Samstag aus seiner Feder. Darin weist er auf den Klimawandel und dessen Folgen hin, ein Thema Klima, „das seit vielen Jahren aktuell ist“, betonte er.

Bis ein Text fertig sei, brauche es mitunter Wochen, nicht selten braucht Leideck die richtige Inspiration. Für den Klima-Song war es zum Beispiel ein Zeitungsartikel. „Das sind viele Eindrücke, die mit der Zeit auf einen einströmen“, sagte er. „Man macht sich Gedanken, wie es weitergeht.“ Leidecks Lied ist eines der neueren Stücke im Repertoire des Chors. Andere Songs sind hingegen älter, haben aber trotz Corona-bedingter Pause so gut wie nichts an ihren kraftvollen und weiterhin aktuellen Aussagen verloren.

So schrieb Chormitglied Ras Meier vor schon drei Jahrzehnten einen Text, der noch heute vom Beschwerdechor verwendet wird. Darin werden die Menschen in vielen Bereichen kritisiert. Meier starb im vergangenen Jahr. Davor aber bot er das Lied dem Chor und Meierjohann an. Der war begeistert. Er erinnert sich an seine Gedanken damals: „Das gibt es gar nicht. Es ist alles drin. Das war seine Art“, sagte der 62-Jährige am Samstag. Ras Meier merkte demnach ernste Dinge an, indem er sie humorvoll persiflierte.