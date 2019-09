Der Nachwuchs ist da : Berufsstart und Tag der Ausbildung im Chempark

Die erste Woche im neuen Job ist rum: Bei Bayer, Covestro, Currenta und Tectrion haben die neuen Azubis ihre Arbeit aufgenommen. Bei Covestro starten an den Niederrheinstandorten 166 Neulinge, davon 62 Azubis und elf Teilnehmer des Starthilfe-Programms in Leverkusen.

Der erste Tag diente dem Kennenlernen: Die Frischlinge trafen sich zum Willkommenstag auf Schloss Dyck am Niederrhein. 44 der 62 Auszubildenden haben sich in Leverkusen für naturwissenschaftliche Berufe entschieden. Weitere zehn wählten technische Jobs, acht absolvieren eine kaufmännische Ausbildung.

Bei Bayer starten 686 junge Menschen ins Berufsleben – 17.500 hatten sich um einen Platz beworben, meldet der Konzern. Allein in Leverkusen haben 238 Jugendliche ihre Ausbildung begonnen. Weitere große Ausbildungsstandorte sind Dormagen mit 101, Berlin mit 70, Bergkamen mit 59 und Wuppertal mit 57 Lehrlingen. Auch hier gibt es ein Willkommengeschenk: Ein Bundesliga-Spiel in der BayArena oder im Berliner Olympiastadion. Die Einladung sprach Rudi Völler, Geschäftsführer Sport von Bayer 04, für den neuen Ausbildungsjahrgang im Kasino aus. Unter anderem 102 junge Menschen werden an den Niederrheinstandorten im Starthilfe-Programm ein Jahr lang intensiv auf eine Ausbildung in einem gewerblich-technischen Beruf vorbereitet. Zudem gibt es das Duale Studienprogramm Wirtschaftsinformatik.