Kooperationsvertrag : Berufskolleg und Aery bauen Brücken

Die Opladener Schule schließt einen Kooperationsvertrag mit dem Aachener Unternehmen. Letzteres unterstützt chinesische Schüler bei der Ausbildung in Deutschland. Die soll nun auch verstärkt am Berufskolleg stattfinden.

Genau das verspricht sich auch Jing Ma, Geschäftsführer von Aery, von der Zusammenarbeit. Das Unternehmen, mit Sitz in Aachen, hat sich dem Bildungs- und Wirtschaftsaustausch zwischen China und Deutschland verschrieben und unterstützt seit 2008 chinesische Schüler und Studenten, bei ihrer Ausbildung an deutschen Schulen und Hochschulen. Mittlerweile werden knapp 500 Studenten und rund 200 Schüler von dem Unternehmen betreut.

Aery gibt ihren Schützlingen etwa Hilfestellungen bei Behördengängen, übersetzt Schulzeugnisse und vermittelt über feste Kontaktpersonen zwischen der Schule, den Eltern und den Schülern. Außerdem unterhält das Unternehmen Unterkünfte in der Nähe der Bildungseinrichtungen. In der Bahnstadt betreibt die Firma ein Internat für bis zu 50 chinesische Jugendliche.

Jinghao Hu – sie wohnt in dem Bahnstadt-Internat – wird die erste Schülerin sein, die im Rahmen des Vertrags das BKO besucht. Das Vorbereitungsjahr, das alle Schüler durchlaufen müssen, hat sie fast abgeschlossen. Die junge Chinesin lernt seit eineinhalb Jahren Deutsch, mittlerweile hat sie pro Tag sechs Stunden Unterricht. Jinghao Hu erzählt, sie würde am liebsten Medizin an den Universitäten in München oder Heidelberg studieren. Die Siebzehnjährige profitiert von den Aktivitäten des Unternehmens, das sich als Brückenbauer zwischen den Kulturen versteht.