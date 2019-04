Jüdische Kulturtage : Wie aus Freunden Feinde werden

Leverkusen Zu den Jüdischen Kulturtagen liefern Kabarettisten eine berührende Lesung.

Anfangs ist der Grundton ihrer Konversation heiter, unbeschwert und liebevoll, wie es eben zwischen zwei gut befreundeten Geschäftspartnern angemessen erscheint. Vielleicht hätte das für immer so bleiben können, wäre Martin nicht mit Frau und Kindern von Amerika zurück in die deutsche Heimat gezogen, um von nun an den gemeinsamen Kunsthandel von München aus zu führen. Vielleicht hätte auch seine Freundschaft mit dem Juden Max Eisenstein keinen Schaden genommen, wenn das nicht ausgerechnet 1932 geschehen wäre, als sich bereits die Machtübernahme der Nazis abzeichnete.

Diese Korrespondenz zwischen den beiden ist zwar fiktiv, aber der Fund eines ähnlichen Austauschs war die Initialzündung für den Briefroman „Empfänger unbekannt“, den Kathrine Kressman Taylor 1938 veröffentlichte. Michael Meierjohann und Wolfgang Müller-Schlesinger vom Kammertheater Rheinland stellten die Theaterproduktion als Szenische Lesung in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums als Beteiligung an den Jüdischen Kulturtagen vor.

Als Wolfgang Müller-Schlesinger im anschließenden Publikumsgespräch gefragt wurde, ob es nicht schwer gefallen sei, in die Rolle des Nazis Martin zu schlüpfen, stellte er es noch einmal klar. Natürlich hat er sich intensiv mit der Figur beschäftigt und auch mit der Frage, wie er möglicherweise gehandelt hätte. Denn die Verlockungen waren für den jungen und erfolgreichen Kunsthändler, der in München als amerikanischer Millionär galt, groß. Er genoss die Achtung der NSDAP-Größen, deren Ansichten er ja ein Stückweit teilte, und die Vorteile, die ihm der Kontakt brachte. Kein Täter war er, sondern ein Mitläufer, der wie so viele in erster Linie auf seinen eigenen Vorteil bedacht war.