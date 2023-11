Goldener Meisterbrief für den Opladener Bernd Miesen Handwerker, Politiker und ziemlich jeck

Vor einigen Tagen erhielt Bernd Miesen, geboren und aufgewachsen in Opladen, den Goldenen Meisterbrief von der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land. Hauptgeschäftsführer Marcus Otto überreichte das Dokument im Rahmen einer Feierstunde der Innungsversammlung der Maler- und Lackiererinnung. Es wird an jene Personen übergeben, die vor 50 Jahren ihre Meisterprüfung abgelegt haben. Das ist im Grunde nicht ungewöhnlich. Wäre Bernd Miesen nicht eine Persönlichkeit, die viele Talente und Leidenschaften in sich vereint, sich außerdem durch Engagement in verschiedenen Lebensbereichen eine bedeutende Rolle in der Stadt geschaffen hat.