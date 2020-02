Hitdorfer Plattabend : Von Sickömele und Schüddelplag

Hitdorf Bernd Bilitzki, Vorsitzender des Hitdorfer Heimatvereins, organisierte einen Mundartabend.

„Et Orth“ weckte besonders viele Erinnerungen bei den Anwesenden. Woher die Bezeichnung für das durch Hochwasserablagerungen entstandene Schwemmland genau kommt, vermochte niemand zu sagen. Als er da noch gespielt habe, so Bilitzki, sei „das Orth“ rund 1,50 Meter tiefer, aber nicht so groß gewesen. Mittlerweile werde die Stelle im Hafen zunehmend flacher, so dass etliche Schiffe bei Niedrigwasser nicht mehr rausfahren könnten. „Und auf dem Hafenbecken sind wir als Kinder Schlittschuh gelaufen“, trug Werner Pöllinger zu alten Memoiren bei.

„Vielleicht ist das mein Opa auf dem Bild“, bemerkte Otti Geberzahn beim Anblick der Skizze vom „Meyisch Loch“, das benannt ist nach den Fährpächtern Johann und Peter Meyer. Von dort startete die Fähre in Richtung Worringen, statt nach Langel. „Und in Meyers Loch“, sagte Bilitzki diesmal auf Hochdeutsch, „lernte die Hitdorfer Jugend das Schwimmen.“ Ein Karnevalslied erinnert noch bis heute an das alte „Müllemer Böötche“, das 1912 bei einem Schiffsunfall in der Nähe zu Mühlheim unterging, nachdem ein niederländisches Schiff die Vorfahrtsregel an der alten Schiffsbrücke missachtete.