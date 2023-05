Bergisch Neukirchen Imbacher trödeln alljährlich für den guten Zweck

Geduldig saß die kleine Mariam in der Sonne auf einem ebenso kleinen, bunten Stuhl und zählte die Euro-Münzen in ihrem Täschchen. Die Fünfjährige und ihr ein Jahr jüngerer Bruder Gerion nahmen am Imbacher Dorftrödel teil, bei dem die Bewohner alte Schätzchen zum Kauf anboten. So war auch die Decke der beiden Kinder mit Stücken ihrer frühesten Kindheit bedeckt.