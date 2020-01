Schloss Morsbroich : Bereit für Olympia – Oberbürgermeister ehrt Para-Sportler aus Leverkusen

Leverkusen Oberbürgermeister sagt danke – 13 Spitzenathleten tragen sich im Schloss ins Goldene Buch der Stadt ein.

Wie in den Vorjahren zogen die Athleten der Para-Sportabteilung des TSV Bayer 04 eine beeindruckende Bilanz: Beim Saisonhöhepunkt der Leichtathleten, der Para-WM in Dubai, holten sie insgesamt acht Medaillen, darunter sechsmal Gold. Das Team der G-Judoka erreichte bei der EM in Köln sechs Medaillen. Auch der Nachwuchs machte auf sich aufmerksam: Der erst 17-jährige Taliso Engel errang bei der Para-Schwimm WM in London Gold über 100 Meter Brust und wurde dafür zum besten deutschen Para-Nachwuchssportler gewählt. Insgesamt haben Leverkusener Athleten mehr als 35 Medaillen auf internationalem Parkett gewonnen.