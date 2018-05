Leverkusen: Berater erwarten "Ansturm der Verbraucher"

Leverkusen Heute tritt die neue Datenschutzverordnung der EU in Kraft. Verbraucherzentrale gibt Auskunft.

Wolle ein Unternehmen die Daten einer Person verarbeiten, so müsse der Verbraucher darüber umfassend informiert werden. Das gelte explizit auch für alle Angaben wie zum Beispiel Name, Adresse, Kleider- und Schuhgröße, Beruf oder Bankdaten und IP-Adresse, die Nutzer im Internet hinterlassen. So kann unter anderem verlangt werden, Links in Suchmaschinen oder Informationen über die eigene Person auf Internetseiten löschen zu lassen, wenn Daten unzulässig verarbeitet und Verbraucher in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt würden. Das gelte ebenso für Online-Giganten wie Google und Facebook wie für jede andere Firma, die zwar nicht in der EU ansässig ist, deren Angebote sich aber an EU-Bürger richten. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. "Sanktionen können bis zu 20 Millionen Euro betragen", verdeutlicht Pilch, "dazu kommt der Anspruch auf Schadensersatz."