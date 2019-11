Umweltsünde : Benzinkanister im Wiembach entdeckt

Lützenkirchen (bu) Zwei gefüllte Plastikkanister mit Aufklebern „Ätzende Flüssigkeit“ hat Jörg Zietz, Vorsitzender des Tennisclubs Schwarz Rot Lützenkirchen, im Wiembach gefunden.

Er wollte gemeinsam mit acht Vereinskollegen am Samstag die Tennisplätze des Vereins winterfest machen, als der einen blauen und einen weißen Kanister im Wiembach in Ufernähe liegen sah. Die Tennisfreunde informierten die Feuerwehr. Die holte die beiden Zehnliter-Kanister aus dem Bach. Nach ersten Feststellungen könnte es sich um Benzin handeln. Den Umweltfrevlern drohen saftige Strafen: Wer Mineralölprodukte in oberirdisches Wasser einbringt, wird mit bis zu 50.000 Euro bestraft. Foto: Uwe Miserius