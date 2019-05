Benefizspiel für PalliLev : SSV Alkenrath verliert 3:11 für guten Zweck

Einlaufen wie bei internationalen Turnieren: Beim Spiel gegen den SSV Alkenrath war auch Stefan Kießling samt Einlaufnachswuchs mit dabei. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Alkenrath Die Traditionsmannschaft von Bayer 04 lieferte sich ein Duell gegen die Alkenrather – zugunsten des Vereins PalliLev.

Der Kunstrasen wird von den Bambini bereits angetestet, ein Stück weiter klappern und krazen Stollenschuheauf steinigem Untergrund. Beim SSV Alkenrath wird wie an so vielen Orten in der Republik abseits der großen Stadien und der modernen Fußballinternate Sportplatzromantik noch gelebt. Für die Traditionsmannschaft von Bayer 04 hieß es am vergangenen Samstag: Zurück zu den Wurzeln.

Denn die ehemaligen Stars traten in einem Benefizspiel bei den Alten Herren des SSV an. Und wie es sich für eine anständige Thresentruppe – so sagen sie von sich selbst – gehört, ist Angst bei den Blau-Weißen aus dem Herzen der Stadt vor dem Match gegen die ehemaligen Profis ein Fremdwort. Dennoch wissen sie und Jugendleiter Daniel Albe: „Wir werden uns warm anziehen müssen.“ In der Tat sollte es so kommen. Mit der ersten Halbzeit können die Hobbykicker noch zufrieden sein. Nur 0:3 gegen Jens Nowotny, Hans-Peter Lehnhoff und Stefan Kießling hinten – das konnte sich doch sehen lassen. „Dann aber wechselten wir durch – und sie drehten auf“, ordnete SSV-Stürmer Myke Landwehr später ein. Endstand: 3:11. Immerhin trugen sich Christian Panzner, Patrick Kosian und Patrick Wettersheim in die Torschützenliste ein.

Info Die „Oldies“ sind extrem begehrt Die Traditionsmannschaft – 1992 aufgebaut – wurde bereits mehrfach inoffizieller Deutscher Meister für Altherren-Mannschaften. Bayer 04 sagt über seine „Oldies“: Sie werden bundeweit gerne zu Benefizspielen eingeladen.

Für den SSV ist das Spiel gegen die Traditionsmannschaft ein verspätetes Geschenk zur Eröffnung des Platzes, der seit Oktober mit Kunstrasen ausgestattet ist. Seitdem sei die Zahl der Spieler stark in die Höhe gegangen. „Wir sind ein zentraler Anlaufpunkt für die Menschen in Alkenrath“, berichtete Albe. „70, 80 Prozent der Spieler kommen von hier.“ In seinem Stadtteil, der wenig von Geld gesegnet sei, versuche der Verein jedem Kind ein Zuhause zu geben und integrativ zu arbeiten. Die Jugendabteilung zählt 280 Kinder, in der 1. und 2. Mannschaft und bei den Senioren spielen rund 100 Kicker.

Der fröhliche Tag auf dem Sportplatz bekam einen ersten Dreh. Denn der SSV pflegt eine Zusammenarbeit mit dem Projekt PalliLev. Bis zum Spätsommer 2020 soll in Steinbüchel an der Ecke Bruchhauser/Steinbücheler Straße ein Hospitz für zwölf Personen entstehen. Der Bau hat mit Geldern des Landes begonnen. Doch benötigen Projektleiter Christoph Meyer zu Berstenhorst und seine Mitstreiter Spenden in Höhe von 250.000 Euro. Seit Januar kamen 80.000 zusammen. „Das ist gut, es bleibt aber ein dickes Brett“, sagt der 40-Jährige. Seines Wissens nach ist es das erste Sterbehospitz in der Stadt. Diese Lücke habe geschlossen werden müssen – für die schwerkranken Menschen, für viele der teils mit der Situation auf Dauer überforderten Angehörigen.