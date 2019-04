Leverkusen : Rockmusiker helfen Leverkusener Tafel

Leverkusen Am Freitag findet im Notenschlüssel ein Benefizkonzert statt. Drei Bands treten auf, um den rund 7600 Tafelkunden zu helfen.

Großes Charitykonzert für die Tafel Leverkusen. Die Künstlertafel lädt am 26. April zum Konzert im Pub „Notenschlüssel“ ein. Nach der erfolgreichen Spendenaktion zur Deutsch-Georgischen Begegnung findet nun wieder ein Konzert in Leverkusen für Leverkusen statt. Tilo Herde vom Verein Künstlertafel möchte mit dieser Aktion die Tafel Leverkusen unterstützen. „Den Ehrenamtlern der Tafel wird viel zu selten für ihre harte Arbeit gedankt. Deswegen wollen wir ihnen helfen“, sagte Herde.

Der Erlös aus den Eintrittsgeldern und Spenden, die am Abend gesammelt werden, gehen zu 100 Prozent in die Kasse der Tafel. „Von dem Geld wird kein Künstler oder Helfer bezahlt“, so Herde weiter. Das stemmt der Verein aus eigener Tasche und Spenden. So treten die Künstler ohne Gage auf und auch der „Notenschlüssel“ wird vom Besitzer Gerhard Zech kostenfrei zu Verfügung gestellt. „So ein tolles Projekt unterstütze ich natürlich gerne“, sagte Zech.