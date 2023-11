Musik und Gespräche im Leverkusener Schloss Benefizkonzert bringt 3500 Euro für das Frauenhaus

Pianist Elöd Ambrusz führte das Publikum mit viel Gefühl und persönlichen Geschichten durch ein abwechslungsreiches musikalisches Programm. Die Gäste genossen die Sonntagsmatinee in angenehmer Atmosphäre bei Sekt, Fingerfood und Gesprächen. Der Reinerlös der Veranstaltung in Höhe von rund 3500 Euro wird dem Verein „Frauen helfen Frauen" (Frauenhaus) in Leverkusen zugutekommen.