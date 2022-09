Schauspieler Matthias Brandt kommt ins Erholungshaus Leverkusen : Kultur-Benefizabend fürs PalliLev

Leverkusen „Krankenakte Robert Schumann“ heißt die Wort-Klang-Collage im Erholungshaus am 29. Oktober. Der Abend mit dem renommierten Schauspieler Matthias Brandt und dem Pianisten Jens Thomas läuft als Benefiz fürs Palliativ- und Hospizzentrum PalliLev.

In besonderer Weise verband sich im Leben von Robert Schumann Künstlerisches mit Biografischem. Seine physische Instabilität, depressive Schübe und Zustände „völliger nervöser Erschöpfung“, die fixe Idee, wahnsinnig zu werden – all das spiegelt sich auch in der Musik des Komponisten wieder. Eine Musik-Wort-Collage „Krankenakte Robert Schumann“ vermittelt dessen Schaffen und die komplexe Persönlichkeit. Schauspieler Matthias Brandt und Pianist Jens Thomas haben das Konzept entworfen, das sie dem Leverkusener Publikum als emotionale Einheit von Wort und Klang am 29. Oktober im Erholungshaus präsentieren wollen.

Am 1. Februar 2021 zog der erste Gast, wie man hier die Patienten nennt, in das neue stationäre Hospiz ein. Es gibt zwölf Plätze, freundlich ausgestattete Zimmer mit Terrasse oder Balkon und Blick in den schön angelegten Garten. Hier verbringen Palliativpatienten, zu 90 Prozent an Krebs Erkrankte, die letzten Tage oder Wochen ihres Lebens so angenehm wie möglich. Längst gibt es eine Warteliste. „Ja, hier wird gestorben, es gibt traurige Momente“, sagt Meyer zu Berstenhorst. „Aber bis dahin geht es ums Leben, es wird auch gelacht.“ Die 30 Hauptamtlichen werden von 25 Ehrenamtlichen unterstützt, etwa bei der Sterbebegleitung, der Vorbereitung des Abendessens und der Gartenpflege. „Krankenakte Robert Schumann“: Samstag, 29. Oktober, 19 Uhr im Erholungshaus, Nobelstr. 37. Tickets zu 25 Euro (Abendkasse 30 Euro): Buchhandlung Gottschalk, www.eventim.de und alle Vorverkaufsstellen.