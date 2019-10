Natur Gut Ophoven : Wie Unternehmen mit LED sparen

Leverkusen Natur Gut Ophoven plädiert für eine klimafreundliche Beleuchtung. Nur 30 Prozent der Betriebe haben auf LED umgerüstet, obwohl das günstiger wäre.

Das Argument, das speziell unter betriebswirtschaftlichen Aspekten für Unternehmen interessant sein dürfte: LED sparen langfristig richtig Geld. Sie sind zwar in der Anschaffung teurer als die klassische oder Halogen-Glühlampe. Die Stromkosten sind dafür um ein Vielfaches niedriger. „Insgesamt sinken die Kosten für die Beleuchtung um fast zwei Drittel“, betont Bernhard Pilch von der Verbraucherzentrale Leverkusen. In deren Büroräumen wurden 300 Leuchtstoffröhren durch LED ersetzt. Jährliche Einsparung: 600 Euro. „Der prozentuale Anteil der Beleuchtungskosten an den Stromkosten in Handel, Handwerk und Dienstleistungsgewerbe ist mit knapp 30 Prozent besonders hoch“, nennt Schäfer gute Gründe zum Umrüsten. Sind die Lampen täglich acht Stunden in Betrieb, amortisiere sich die Investition in eine neue LED-Beleuchtung meist schon im zweiten Jahr. Bis zu 70 Prozent Energieersparnis seien derzeit aufgrund des geringeren Verbrauchs und der langen Lebensdauer realistisch.