Landschaftsschutzgebiet in Leverkusen-Steinbüchel : Beleuchtung, aber keine Fitnessgeräte am Oulusee

Die SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung III hatte ausreichend Beleuchtung am Oulusee beantragt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Steinbüchel Im Landschaftsschutzgebiet nahe des Oulusees in Steinbüchel fehlt es an Laternen, moniert die SPD. Auch Fitnessgeräte fehlten. Letztere sind in dem Naherholungsgebiet nicht möglich, sagt die Stadt.

Von Tobias Brücker

An Winterabenden fallen sie um den Oulosee besonders auf: Schatten über Gehwegen, an denen die Beleuchtung fehlt. Dieser Zustand solls sich nun ändern, beschlossen die Mitglieder der Bezirksvertretung III. Fitnessgeräte wird es in dem Landschaftsschutzgebiet aber nicht geben. Dafür soll der Sportplatz der nahe gelegenen Montanus-Realschule saniert und für Kinder zugänglich gemacht werden (wir berichteten).

Diese Anträge stellte die SPD-Fraktion. Zur Beleuchtung rund um den Oulosee berichtete Michael Hüther: „Hier gibt es große Lücken.“ Gerade in Naherholungsgebieten seien ausreichend Lichtquellen wichtig. Bei den Neuinstallationen soll stark auf den Tier- und Insektenschutz geachtet werden. Christoph Kühl (Grüne) schlug die Prüfung einer smarten Beleuchtung vor, die sich erst anschaltet, wenn sich jemand der Lichtquelle nähert. „Damit haben wir keine permanente Lichtverschmutzung.“ Yuliya Golpert vom Fachbereich Stadtgrün kündigte an: „Es wird definitiv eine Erneuerung geben, die dem Artenschutz und den Bürgern gerecht wird.“ Eine Instandsetzung in der jetzigen Form sei für das Landschaftsschutzgebiet ohnehin nicht zulässig.

Wegen des Schutzgebietes muss die Verwaltung dem SPD-Vorschlag, entlang der Wege Fitnessgeräte zu platzieren, eine Absage erteilen. Demnach enthält der Landschaftsplan „explizite Verbote für das Errichten baulicher Anlagen“. Hierzu gehören Vorrichtungen aus Baustoffen und -teilen, die mit dem Erdboden verbunden sind oder deren Eigengewicht darauf lastet. Immerhin: Das vorhandene Kletterspielgerät auf dem Spielplatz an der Carl-von-Ossietzky-Straße wird bis zum Frühjahr erneuert.