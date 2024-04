Die Fans wollen es, doch gibt es Einwände Bekommt Leverkusen die Xabi-Alonso-Allee?

„Das ist diskussions- und überlegenswert, denn es packt die Menschen emotional“, sagt Stefan Hebbel, der die CDU als größte Stadtratsfraktion führt. „Es gibt kaum was Verbindenderes wie diese Meisterschaft in dieser Stadt.“ Straßenum- und Benennungen erforderten jedoch Augenmaß, „vielleicht ist es noch etwas zu früh, man sollte das in Ruhe überlegen“, sagt Hebbel. Der CDU-Politiker spricht von einer „historischen Situation“. Und: „Die Meisterschaft war eine Gemeinschaftsleistung, auch wenn der Trainer der taktische Anführer ist.“