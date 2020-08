Im Leverkusener Neulandpark : Beim Trödeln mit Maske einen Nikolaus gefunden

Leverkusen Unter Corona-Auflagen öffnete ein Markt im Neulandpark. Interesse des Publikums war da, und hier und dort wurde es eng. Bereits eine Stunde nach Eröffnung waren rund 300 Besucher im Park.

Normalerweise gehört zu einem ein Trödelmarkt auch immer ein wenig „Volksfest-Charakter“. Doch in Zeiten von Corona ist nichts normal. Das bekommen Veranstalter von Märkten wie Georg Ott besonders deutlich zu spüren. Als er am Wochenende den ersten offiziellen Trödelmarkt unter dem Titel „Altes im Neulandpark“ anbot, begann gleich die erste Hürde am Eingang. Dort bildeten sich zeitweise lange Schlangen, weil zwei Helferinnen damit beschäftigt waren, die Besucher mit Namen und Telefonnummern in Listen einzutragen.