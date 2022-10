Gastspiel in Leverkusen : Konrad Beikircher tritt in der Friedenskirche auf

Konrad Beikircher tritt in der Friedenskirche auf

Gastspiel in Leverkusen

Konrad Beikircher präsentiert in Schlebusch sein Programm. Foto: ejs

Leverkusen Der evangelische Förderverein Aufwind in Schlebusch hat den Kabarettisten für einen Auftritt eingeladen und feiert damit sein 20-jähriges Bestehen nach.

Der Förderverein Aufwind der Evangelischen Jugend Schlebusch (ejs) wurde 2001 gegründet. Das 20-jährige Bestehen wurde im vergangenen Jahr wegen der Pandemie nicht gefeiert. Doch das wird nun nachgeholt – mit einem Kabarettabend. Das langjährige Aufwind-Mitglied Konrad Beikircher präsentiert am Donnerstag, 20. Oktober, um 20 Uhr sein aktuelles Programm „400 Jahre Beikircher“ in der Friedenskirche in der Waldsiedlung. Einlass ist um 19 Uhr.