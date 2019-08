Lev spielt : Beim Kinderfest dreht sich alles ums Glück

Im Neulandpark, am Naturgut Ophoven und im Wildpark gab es ein buntes Programm für die Leverkusener Pänz, die dem Regen trotzten.

Sommerferienzeit ist Kinderzeit. Auch bei der Stadt Leverkusen wird trotz Urlaub und Reisefieber so einiges geboten. Ein besonderes Highlight ist seit mittlerweile vier Jahren „Lev spielt3“. Das Kinderfest, das parallel im Neulandpark, im Naturgut Ophoven und im Wildpark Reuschenberg stattfindet, spricht sich bei den Familien, die in den Ferien in Leverkusen geblieben sind, immer mehr herum.