Artenschutz : „Grüne“ Häuser für den Mauersegler

Leverkusen Naturgut Ophoven und Naturschutzbund kümmern sich um Nistkästen.

Laut Hans-Martin Kochanek, Leiter des Naturgut Ophoven, hat es der Mauersegler immer schwerer, an Nahrung zu gelangen. „Die Mauersegler haben in den letzten Jahren extrem abgenommen“, sagt Kochanek. Das sei unter anderem der 75-prozentigen Verringerung der Insekten geschuldet. Damit ist nur einer der Gründe genannt, warum das Naturgut Ophoven und der Leverkusener Naturschutz Bund (Nabu) sich für begrünte Hauswände in den Städten einsetzen. Zwischen wuchernden Efeuranken beispielsweise findet eine Vielzahl von Insekten und Vögeln Schutz und einen neuen Nist- oder Nahrungsplatz. Außerdem sei psychologisch erwiesen, dass Grün fürs Auge entstressend wirke, das merke man ja schon bei einem Waldspaziergang, erklärt Kochanek. Eine weniger bepflanzte Innenstadt hingegen, würde zu aggressiverer Stimmung führen. Auch werde durch die Begrünung ungenutzter Flachdächer und Wände ein Rückstau in der Kanalisation vermieden, da das Regenwasser erst von den pflanzlichen Zierden aufgenommen werde. Zusätzlich würden diese für eine Verbesserung der städtischen Luftqualität und durch Verdunstung entstehende Kühlung sorgen. Der alltägliche Schallpegel werde mithilfe der absorbierenden Gewächse ebenfalls verringert.