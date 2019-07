Neuboddenberg : Beachparty der Schützen wird zur Tropenparty

Die Beachparty der St. Hubertus-Schützen in Neuboddenberg ist gute Tradition. Seit circa 15 Jahren feiert der Verein mit Freunden und Nachbarn den Sommer mit Cocktails am Strand. Sand wird zwar nicht mehr aufgeschüttet, dafür ersetzen drei Swimmingpools das Meer.

Rund 300 Feier- und Trinkfreudige kamen und bemerkten: Die Strand- wurde zur Tropenparty. Schließlich erinnerte die hohe Luftfeuchtigkeit am Samstagabend mehr an einen Regenwald denn an einen Strand in der Karibik. Der guten Stimmung tat das aber keinen Abbruch. Dabei halfen insbesondere die leckeren Cocktails, die die Schützen selbst mixen. Auch das ist – es ist zu erahnen – gute Tradition.