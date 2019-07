Freizeittipps : Beachparty bis Orgelabend – das ist los

Rasanten Spaß in luftiger Höhe und auch auf dem Boden bietet das Stadtfest Opladen am Wochenende. Fahrgeschäft-Freunde und Trödelfans kommen gleichermaßen auf ihre Kosten. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Sommerloch? In Leverkusen wird am Wochenende viel geboten. In Leichlingen gibt’s Romantik auf die Ohren.

Das letzte Wochenende im Juli ist bei manchem Opladener rot im Kalender angestrichen. Denn dann läuft das traditionell das Opladener Stadtfest. Und vor allem die Kirmes auf dem Marktplatz zieht Besucher magisch an. Von Freitag, 26. Juli, bis Montag, 29. Juli, kommen Besucher aus Leverkusen und dem Umland auf ihre Kosten. Auf dem Rummel etwa im Auto-Scooter „American Dream“, im „Musik Express“ und in der „Achterbahn für die ganze Familie“. Wer richtig Mumm hat, kann in der „Time Mashine“ und im „X-Faktor“ Platz nehmen. Insgesamt bieten 60 Schausteller alles gegen Langeweile. Apropos lang. Der Opladener Einzelhandel öffnet am verkaufslangen Samstag und am verkaufsoffenem Sonntag. In der Fußgängerzone läuft von Freitag bis Montag ein Trödelmarkt. Über dem Stadtteil erstrahlt als Höhepunkt am Festmontag das Großfeuerwerk gegen 22.30 Uhr. Geöffnet: Freitag 15-23.30 Uhr (Happy Hour: 15-18 Uhr); Samstag 11-23.30 Uhr (verkaufslanger Samstag bis 18 Uhr), Sonntag 11-23.30 Uhr (verkaufsoffen 13-18 Uhr), Montag 13 Uhr - Mitternacht. Ort: Innenstadt Opladen. Parken: Tiefgarage Goetheplatz, Parkhaus Kantstraße.

Riesenrutschspaß verspricht das Calevornia. Dafür braucht es eine Riesenrutsche. Die heißt „City-Slide“, ist mobil und reist durch Großstädte. Samstag und Sonntag (bis 17 Uhr) ist die 100 Meter lange und 15 Meter hohe Rutsche im Calevornia nutzbar. Und zwar mit einem Rutschring (vor Ort für fünf Euro zu erwerben). Eine Voraussetzung müssen Rutschfreunde mitbringen: Nutzer müssen mindestens acht Jahre alt und 1,20 Meter groß sein. Weitere Infos: www.city-slide.com/leverkusen. Öffnungszeiten Freibad Calevornia: sa und so, 9-20 Uhr. Ort: Bismarckstraße 182.

Die „City-Slide“ war schon in vielen Städten - wie hier in Mönchengladbach - zu Gast und sorgte für 100 Meter langen Spaß. Foto: City Slide Event GmbH

Info Parkhäuser bieten längere Öffnungszeiten Stadtfest Das Parkhaus Kantstraße hat Fr-So bis 22 Uhr und Mo bis Mitternacht geöffnet. Ausfahrten sind mit gültigem Parkticket auch nach Schließung möglich. Das Parkhaus Goetheplatz ist Fr bis So bis 23.30 Uhr und am Mo bis Mitternacht auf.

Zum Sommernachtsträumen lädt ein weiterer Abend des Leichlinger Orgelsommers ein. Am heutigen Freitag, 26. Juli, spielt Johannes Schröder aus Wirges romantische Werke, unter anderem von Franck, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Grieg. Beginn/Ort: 19 Uhr in der ev. Kirche Marktstraße in Leichlingen.

Lokalhistorikerin Christine Blasberg lädt für Samstag, 27. Juli, auf die „Bergische Landstraße – Geschäfts- und Flaniermeile“ in Schlebusch ein. Sie stellt bei dem historischen Stadtspaziergang Gebäude und Bürger vor, die die Geschichte des Stadtteils geprägt haben. Uhrzeit/Ort: 14.30 Uhr, früheres Postamt, Bergischen Landstraße/Gezelinallee.

Die Kleingärtner der Alfred-Vissel-Anlage feiern am heutigen Freitag und am Samstag Gartenfest mit Tanz und Musik, Kinderfest mit Hüpfburg und Kinderschminken, Cocktailbar und Fahrten mit der Vissel-Bahn. Öffnungszeiten: Freitag, 26. Juli, ab 18 Uhr, Samstag, 27. Juli, ab 12 Uhr. Ort: Alfred-Vissel-Anlage, Mühlenweg 195a.