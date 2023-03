Neues Pilotprojekt Bayer will Tierversuche durch künstliche Mini-Organismen ersetzen

An dem einjährigen Pilotprojekt beteiligt sind neben Bayer die Forschungsdienstleister Esqlabs und Dynamic42 sowie das Plazenta-Labor des Universitätsklinikums Jena. Untersucht werden soll, ob kleine Moleküle die Blut-Plazenta-Schranke bei schwangeren Frauen überwinden können – eine Gruppe, die aufgrund der Schwierigkeiten bei der Durchführung klinischer Forschung noch nicht ausreichend untersucht wurde. Die Plattform basiert auf einem mikrophysiologischen System (MPS, einem so genannten „Organ-on-Chip“), durch das die wichtigsten menschlichen Gewebe simuliert werden, die an der Medikamentendisposition beteiligt sind, nämlich Leber, Darm und Plazenta. Hinzu kommt ein Pumpensystem, das die Zellkulturmedien zwischen den Geweben zirkulieren lässt. Durch die Digitalisierung der Plattform kann die Verteilung von Substanzen laut Bayer simuliert und das Ergebnis auf menschliche Situationen übertragen werden.