Jahres-Pressetreffen : Bayer Vital: Herz und Niere im Fokus der Forschung

Leverkusen (bu) Mit neuen und innovative Produkten will sich Bayer Vital auf dem deutschen Gesundheitsmarkt positionieren und nimmt dabei vor allem Herz und Niere in den Blick seiner Forschung.

Bayer forscht an neuen Behandlungsmöglichkeiten für diese beiden Erkrankungen. Am weitesten sind die Wirkstoffe Finerenon und Vericiguat. Finerenon befindet sich in der klinischen Entwicklung zur Behandlung von Patienten mit chronischer Nierenerkrankung und Typ 2 Diabetes. Vericiguat ist in der Entwicklung bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz mit verminderter Auswurfleistung sowie erhaltener Auswurfleistung. Für beide Wirkstoffe laufen derzeit die Phase 3 Zulassungsstudien. „Erste Ergebnisse wird es voraussichtlich im nächsten Jahr geben; die Zulassungen werden bei positivem Ausgang der Studien für 2021 erwartet“, heißt es in einer Pressemitteilung.