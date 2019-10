Auktion bei Bayer : Dalí und Picasso unter dem Hammer

Leverkusen Bayer versteigerte einen kleinen Teil seiner Kunstschätze. 37.000 Euro kamen zusammen.

Insgesamt 70 Werke bekannter Klassiker wie Marc Chagall, Pablo Picasso oder Salvador Dalí sind am Donnerstag bei der ersten Kunstauktion im Baykomm versteigert worden. Es waren aber nicht alleine die großen Namen, die den höchsten Preis erzielten. Vielmehr brachte ein Werk des Leverkusener Künstlers Peter Lorenz mit 1900 Euro – 1000 Euro über dem Schätzpreis – das gleiche Geld in die Kasse wie drei signierte Lithografien von Dalí. Es waren zugleich die höchsten Summen, die an diesem Abend gezahlt wurden. „Das Bild gefällt mir extrem gut, es ist voller Leidenschaft und Bewegung“, begründete der Wuppertaler Käufer des Lorenz-Bildes. „Das freut mich“, reagierte der in Berlin lebende Lorenz umgehend, nachdem er davon erfahren hatte.

Jeder, der mitbieten wollte, musste am Eingang geduldig warten. Denn die Zahl der Interessenten war plötzlich von 120 auf 250 angestiegen. „Vorrangig interessiere ich mich für das Hafenbild von Gory von Stryk“, beschrieb Petra Haller aus Opladen und fügte ergänzend hinzu: „Ich komme aus einer Familie von Schiffsbauern – die Werft war seit 1635 im Familienbesitz. Das Gemälde sieht aus, wie der Fischkutter, den mein Großvater Ende des 19. Jahrhunderts gebaut hat und der bis heute im Deutschen Museum in München zu besichtigen ist.“ Das Aquarell war auf maximal 400 Euro geschätzt worden. Eine glückliche Petra Haller erhielt bei 500 Euro den Zuschlag von Auktionator Markus Eisenbeis. Der Chef des renommierten Kölner Auktionshauses Van Ham führte souverän, charmant und locker durch die fast zweistündige Versteigerung, bei der sich selbst Neulinge wohl fühlen konnten.

Für die Wehlisch-Lithographie „Hochhaus Bayer Leverkusen“, die einen Preis zwischen 50 und 100 Euro erzielen sollte, wurden 300 Euro gezahlt. „Endlich mal was Bekanntes, so etwas muss doch gehen“, kommentierte Eisenbeis lächelnd. Zwei Lithographien des verstorbenen Leverkuseners Kurt Lorenz – dem Vater von Peter Lorenz – erzielten sogar fast das Dreifache des Schätzpreises. Auch die „Duisberg Villa“, ein Ölgemälde auf Leinwand eines unbekannten Künstlers, lag letztlich mit 200 Euro über dem Mindestwert. Die Farblithografie von Marc Chagall, die zuvor in der Rheinischen Post abgebildet war, war für 200 Euro geplant, brachte aber 800 Euro. Lediglich zwei Aquarelle von Erika Rauschning kamen nicht unter den Hammer. Nachdem sich der Auktionator wunderte „Ist da was anders?“ setzte er den Einstiegspreis niedriger an. Doch selbst da fand sich kein Abnehmer.