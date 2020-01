Rating-Organisation verteilt Bestnoten : Bayer und Lanxess erreichen Top-Klimaschutz-Bewertung

Leverkusen Die Konzerne wurden von der Rating-Organisation CDP jeweils mit dem höchsten Rating, dem A, bewertet. Bayer will bis 2030, Lanxess bis 2040 klimaneutral sein.

„Wir freuen uns sehr, dass wir seit 2005 ununterbrochen sehr gute Bewertungen von CDP erhalten und Bayer jetzt erneut auf der Climate-A-Liste vertreten ist“, betont Konzernchef Werner Baumann. Um Klimaneutralität 2030 zu erreichen, „werden wir entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette die Reduktion von Treibhausgasen voranbringen“. Auch Lanxess holte sich ein A-Rating bei CDP ab. Für den Köln-Leverkusener Konzern, der seit 2012 klimaschutzrelevante Daten offenlegt, ist es insgesamt die dritte Aufnahme in die „Climate Change A List“. Hubert Fink vom Vorstand ordnet ein: „Die Aufnahme in die CDP-Bestenliste sehen wir als Bestätigung und zugleich Ansporn für unser Engagement beim Klimaschutz.“

Das Lob, das CDP-Chef Paul Simpson an die am besten bewerteten Firmen ausspricht, dürfte für Bayer, Lanxess und die weiteren mit A bewerteten Firmen gleichzeitig auch Druck bedeuten: „Die A-Liste-Unternehmen geben im Markt die Richtung vor hinsichtlich Nachhaltigkeit, wie sie mit Umweltrisiken umgehen und die Grundlagen legen, auch zukünftig erfolgreich zu sein.“