Gemeinsamer Auftritt in Leverkusen Bayer Philharmoniker und Musikschulorchester geben Werkstattkonzert

Es dauerte eine Weile, bis alle auf der Bühne des Erholungshauses die richtigen Plätze gefunden hatten: Es war Premiere für einen Auftritt in dieser Konstellation. Die Bayer Philharmoniker nahmen die Mitglieder des großen Musikschul-Orchesters in ihre Mitte. Gemeinsam hatten erfahrene Orchesterleute und der Nachwuchs ab zwölf Jahren die 6. Sinfonie von Ludwig van Beethoven erarbeitet. Nach anderen Formaten im Freiherr vom Stein- und Heisenberg-Gymnasium ein weiteres Education-Projekt, dieses Mal in Kooperation mit der Musikschule mit intensiver Probenphase, in der man zu einer Einheit verschmolzen ist, feine Nuancen und eine spannende Gestaltung erarbeitet hat.