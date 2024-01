Silvesterkonzert der Bayer Philharmoniker Mit Harfenzauber, Magie und Märchen ins neue Jahr

Fantasie brauchte es wirklich, um sich aus den Zuhörermassen im tatsächlich randvoll besetzten Forum-Saal auf den kahlen Berg wegzudenken, zum schaurigen Hexensabbat in der Johannisnacht. Restlos ausverkauft war die Vorstellung, die erstmals nicht als Neujahrskonzert im Erholungshaus wiederholt wurde. Am besten die Augen schließen, um sich von der lautmalerischen Musik Modest Mussorgskis mitnehmen zu lassen. „Eine Nacht auf dem kahlen Berge“ in der Bearbeitung von Nikolai Rimski-Korsakow, der immerhin die die krassen Harmonien des Originals geglättet und für ein friedliches Ende gesorgt hatte.