Bayer Philharmoniker unter neuer Leitung : Frisches Dirigat mit Armen, Augen, Gesten

Stark in der Interpretation: die Bayer Philharmoniker beim Sonderkonzert im Forum. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Nach langer Corona-Pause begeisterten die Bayer Philharmoniker unter neuer Leitung von Bar Avni. Die setzte auf ein faszinierendes Dirigat und dynamische und emotionale Steigerung aus dem Pianissimo heraus.

Runderneuert haben sich die Bayer Philharmoniker nach der langen Zwangspause zurückgemeldet. Mit einem vitalen und abwechslungsreichen Sonderkonzert begrüßten sie am Donnerstag das treue Publikum im großen Forum-Saal, in dem fast so viele Plätze wie erlaubt besetzt waren.