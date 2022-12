„O du fröhliche“ in Leverkusen Bayer-Männerchor stimmt auf Weihnachten ein

„Endlich wieder Weihnachtslieder singen!“ Die Erleichterung und Freude darüber, drei Dezember-Konzerte geben zu können, drückt sich nicht nur in dem Motto aus, das der Bayer-Männerchor über sein diesjähriges Weihnachts-Programm geschrieben hat. Es war auch unmissverständlich zu hören und zu spüren, denn so engagiert, aufmerksam, freudig erregt und mitreißend wie beim Auftakt-Konzert in der Wiesdorfer Christuskirche hat man die Sänger wohl selten erlebt.