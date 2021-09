Bayer Leverkusen : Mit Pendelbus zum Bundesligaspiel

17.605 Zuschauer dürfen am Samstag ins Leverkusener Stadion. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Leverkusen (LH) Samstag ist Heimspiel. Für die Bundesliga-Partie gegen Borussia Dortmund ab 15.30 Uhr sind 17.605 Zuschauer in der BayArena zugelassen. Die Stadtverwaltung bittet alle Besucher, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß anzureisen.

„Wie immer stehen die Pendelbusse vom Parkplatz Otto-Bayer-Straße (Kölner Stadtgebiet) an der S-Bahn-Station Chempark, die Stadtteilbusse sowie die üblichen Busverbindungen zur Verfügung“, heißt es.

Wer zum Pendelbusparkplatz an der Otto-Bayer-Straße will, soll der Hinweisbeschilderung nur über die Friedrich-Ebert-Straße folgen. Die Pendelbusse von der Otto-Bayer-Straße halten in der Straße „Am Stadtpark“ (Höhe Hana Sushi Lounge & Restaurant).