Heute steht die Stadt Kopf So feiert Leverkusen die Double-Mannschaft

Die BayArena hat an diesem Tag bereits ab 12.30 Uhr geöffnet. Ab 13.30 Uhr erwartet die Fans ein Bühnen-Programm. Bis die Werkself am späteren Nachmittag in der Arena ankommen wird, können Fans im Stadion sowohl das Programm genießen als auch über große Video-Leinwände verfolgen, wo sich die Mannschaft aktuell befindet. Das geht übrigens auch unter der Stelzenautobahn, wo der Verein eine Fanmeile aufbauen wird, die auch Besucher nutzen können, die keine Gratis-Tickets fürs Stadion mehr ergattert haben. Neben gastronomischen Angeboten warten Spiel und Spaß für die ganze Familie. Die Speisen und Getränke können an den Ständen unter der Stelzenautobahn ausschließlich in bar bezahlt werden, darauf weist der Verein hin. Selbstverständlich stehen auch Toiletten bereit.