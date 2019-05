Aufstieg vor 40 Jahren : Bayer 04 feiert 40 Jahre Bundesliga

Foto: Bayer 04 32 Bilder 40 Jahre Bundesliga Bayer 04.

Leverkusen Unter anderem Dimitar Berbatow, Zé Roberto, Paulo Sergio und Fans feierten das ganze Wochenende lang.

Unzählige Spieler durften das Trikot mit dem Kreuz auf der Brust im Laufe der langen Vereinsgeschichte von Bayer 04 überstreifen. Mancher von ihnen schaffte es in die Herzen der Fans – und damit zum Legendenstatus. Zum Tag der Tradition versammelte Bayer 04 viele dieser Spieler gestern für ein Spiel. Das Match der zwei Mannschaften in den roten und weißen Retrotrikots schloss ein Wochenende ab, das ganz im Zeichen des Aufstiegs vor gut 40 Jahren stand. Beim Heimspiel gegen den FC Schalke 04 hatten Anhänger der Werkself mit einer große Choreografie in der Nordkurve an dieses so bedeutende Datum erinnert.

Was 1979 irgendwie als Betriebsunfall anfing, stand in den Jahren danach teilweise auf der Kippe. Dass Bayer 04 einmal 40 Jahre am Stück die Bundesliga bereichern würde, hatten damals wohl nur unverbesserliche Optimisten vorausgesehen. Im Laufe ihrer Karrieren zogen spätere Weltstars das rot-schwarze Trikot über. Dimitar Berbatov, der bei Manchester United zu einem der besten Stürmer Europas wurde. Der brasilianische Mittelfeldstratege Zé Roberto, der auch mit über 40 noch in der heimischen brasilianischen Liga mitkickte.

Neben diesen beiden kamen gestern auch Ulf „der Schwatte“ Kirsten, Paulo Sergio, Christian Wörns oder Juan nach Leverkusen zurück. Die Liste würde hier den Rahmen sprengen. Berbatov übrigens bewegt sich noch immer wie in den frühen 2000ern, als er für die Werks-

elf traf. Schleichend und scheinbar wenig motiviert trabt er über den Rasen. Doch wehe, der Ball kommt in Tornähe.

Paulo Sergio reiste aus Brasilien nicht ohne seine Mütze an. Ein echter Brasilianer friert nun mal bei knapp über zehn Grad. Für Zé Roberto stellte das hingegen kein Problem dar. „Ach, ich habe so lange hier gelebt, ich hab mich dran gewöhnt.“ Wenn der mittlerweile 44-Jährige an Bayer 04 zurückdenkt, dann ist 2002 sofort wieder präsent. „Wir haben damals eine super Saison gespielt“, sagte er und fügte hinzu: „Vizekusen.“

So wie der Brasilianer glauben auch viele Fans trotz des 1:1 gegen Schalke an das Erreichen der Champions League. Rund 3500 Fans fanden gestern den Weg ins Ulrich-Haberland-Stadion. Die 22 Jahre alte Marie und ihr Vater Johannes hatten dafür extra eine Anreise aus dem Raum Braunschweig auf sich genommen. Tochter Marie war dafür der ausschlaggebene Punkt. „Ich versuche, zwei- bis dreimal im Jahr herzukommen“, erzählte sie. Die Liebe zu Bayer 04 begann mit Bernd Schneider im Nationaldress. Seitdem trägt auch Marie das Kreuz auf der Brust. So schreiben auch Fans ihre eigenen Geschichten. Oder um es mit Ulf Kirsten zu sagen: „Es wäre ja auch langweilig, wenn alle Vereine gleich wären.“