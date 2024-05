35.000 begeisterte Fans im Stadion Leverkusen feiert den Doublesieger in schwarz-rot

„Coming Home“ heißt an diesem Sonntag nicht nur für die Mannschaft bei der Rückkehr in die BayArena nach gewonnenem DFB-Pokal und Finale in der Europaleague, sondern auch für die Bayer04-Fanfamilie. Bereits kurz nach Öffnung des Stadions am Mittag strömten die Besucher aus allen Himmelsrichtungen zur Bismarckstraße, winken sich über die Straßen zu wie alt Vertraute, diskutieren über den Pokalgewinn, einige sogar schon über die kommende Saison. Kurzum: Wiedersehen einer großen Bayer04-Gemeinschaft.