Bayer Kultur zieht Bilanz des „stARTfestivals“ „Keine Kultur von der Stange“

Eine Woche nach der letzten Veranstaltung im diesjährigen „stARTfestival“ von Bayer Kultur zieht Intendant Christoph Böhmke Bilanz, und die fällt ziemlich positiv aus. Dabei denkt er nicht nur an die Publikumsmagneten wie den Abend mit Ute Lemper, der weit im Voraus ausverkauft war und an dem sich die Künstlerin besonders vielseitig präsentiert habe. „Wir haben gezeigt, wo wir hinwollten“, erklärt er die wesentliche inhaltliche Veränderung durch eine Umstellung vom Saisongeschäft auf die Konzentration in einem zweimonatigen Festival. „Wir bieten keine Kulturveranstaltungen von der Stange.“