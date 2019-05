Spielplan Bayer Kultur : Die Suche nach der Identität mit Bayer Kultur

The Soul of New York’s Spanish Harlem zeigt aufregende Tänze. Foto: John Heidema

Im Spielplan für die Saison 2019/2020, der jetzt vorgestellt wurde, treffen die 70er auf Bauhaus, Theater auf Klassik und Lesung.

Angefangen mit dem Blick auf die befreienden 60er und 70er Jahre, die in der ersten Erholungshaus-Ausstellung der nächsten Saison in Performance- und Medienkunst von Ulrike Rosenbach, eine der wichtigsten feministischen Künstlerinnen, sichtbar werden. Ihre Arbeiten begegnen zwei weiteren Identitäten der nächsten Generation (Mwangi Hutter und Johanna Reich) und schaffen gemeinsam das Ambiente für die Eröffnungsparty im Stil der 70er am 7. September. Dieses Mal könnte Orange die passende Farbe sein zum Disco-Fieber im „Studio 37“.

Die start-Künstler Tobias Feldmann und Sandro Roy spielen (im zehnten Jahr der Bayer Nachwuchsförderung) gemeinsam mit dem Concertgebouw Kammerorchester Brahms Doppelkonzert für zwei Violinen. Ein Höhepunkt im Konzertangebot mit Namen wie Xavier de Maistre, Christian Zacharias und den Brüdern Lucas und Arthur Jussen als Pianistenduo. Die Bayer Philharmoniker spielen einen Mix aus Hörerwünschen von Radio Leverkusen. Schuberts „Winterreise“ wird in der Gender-Saison von der Sopranistin Juliane Banse gesungen und von einem Tänzer visualisiert, am Klavier begleitet von Ex-start-Künstler Alexander Krichel.

Um Frauen und Bauhaus geht es in der brandneuen Choreografie des Leverkuseners Philippe Kratz, der sich in 14 Tagen erstmals als Teil der Bayer-Familie vorstellt. Das neue Stück ist in einem knappen Jahr zu sehen. Außerdem gibt es im Tanz eine Koproduktion der Compagnie-Leiter Attou/Merzouki, Gastspiele der Compagnie Georges Momboye, der Nadine Linning Dance Company und der New Zealand Dance Company. Beim Tanz-Kränzchen im November und zum Tanz in den Mai dürfen Besucher wieder selbst aufs Parkett.